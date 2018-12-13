Женщина потеряла ребенка и оказалась завалена рекламой о счастливом материнстве

Видеоредактора в Washington Post Джиллиан Брокелл (Gillian Brockell), потерявшую ребенка на восьмом месяце беременности, затерроризировали рекламой о счастливом материнстве в социальных сетях. Об этом пишет BuzzFeed.

Ребенок Брокелл оказался мертворожденным. Женщина пыталась выйти из депрессии, но ее состояние только усугубляли рекламные объявления, ориентированной на матерей. Они преследовали ее в Facebook, Twitter и Instagram.

«Самое болезненное — это потерять своего ребенка. Но возвращение в социальные сети оказалось очень болезненным из-за рекламы», — сказала женщина.

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Брокелл предлагали бюстгальтеры для кормления, диски с музыкой, помогающей убаюкать малыша, коляски-трансформеры. Она пыталась заблокировать объявления, нажимая на кнопку «не имеет ко мне отношения». Но алгоритмы сочли, что в таком случае девушка уже родила, и начали предлагать ей рекламу, рассчитанную на потребности младенцев.

Кроме того, потерявшая ребенка женщина обнаружила на своей электронной почте письмо от компании, которая занимается кредитным мониторингом: Брокелл предлагали зарегистрировать ее ребенка в системе.

По словам жертвы навязчивой рекламы, это предложение стало последней каплей. Она написала открытое письмо компаниям, которые предлагают ей рекламу. Женщина спросила, почему, если они могут выяснить, что она беременна, но не могут определить, что она потеряла ребенка. Ее послание, опубликованное в Twitter, стало вирусным. Незнакомые люди сочувствовали Брокелл и отмечали, что их близкие сталкивались с подобными ситуациями.

Компании, к которым она обращалась, отреагировали на ее историю. Глава рекламной службы Facebook выразил сочувствие Брокелл и посоветовал воспользоваться функцией, которая позволяет блокировать рекламу на потенциально болезненную для пользователя тему. В Twitter заявили, что постараются улучшить алгоритм, чтобы он выдавал адекватный рекламный контент.

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