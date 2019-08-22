Парень оставил девушку на заправке и обрек ее на страдания

Пользовательница Reddit c ником dyslexiyeah рассказала, как была вынуждена провести несколько часов на заправке из-за невнимательности своего бойфренда.

Летом они отправились в путешествие на машине из американского штата Нью-Мексико в столицу Мексики, город Мехико. Парень переоборудовал заднее сиденье и багажник машины под кровать. Пока он заправлялся в пустыне в Аризоне, девушка незаметно для него отошла в туалет.

Когда dyslexiyeah вернулась, то не увидела машины парня. Телефон девушки остался в автомобиле, поэтому она начала подходить к другим людям на заправке и просить дать ей позвонить. Оказалось, что пользовательница не помнила номер парня наизусть, поэтому звонила на свой номер, но никто не поднимал трубку. Когда она нашла номер бойфренда через Facebook, оказалось, что его сотовый был недоступен.

Отчаявшись, девушка села на лавочку и зарыдала. Многие смотрели на нее подозрительно и не верили ее истории. Через некоторое время приехали полицейские, которых вызвали сотрудники заправки. Они предложили ей проехать либо в участок, либо в близлежащий город.

Юзер согласилась поехать в город, но по пути полицейскому позвонил коллега, оставшийся на заправке, и рассказал о молодом человеке, который искал свою девушку. «Мы возвращаемся, и я вижу своего парня, который почти плачет, потому что не может поверить в то, что сделал», — описала dyslexiyeah момент встречи.

Он рассказал, что обнаружил исчезновение возлюбленной, когда хотел разбудить ее и показать красивый пейзаж за окном.Не увидев девушки в машине, он развернулся и постарался как можно скорее вернуться назад на заправку. Он видел звонки, поступающие на ее телефон, но посчитал неприличным отвечать на чужой мобильный.

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