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Стриптизерши раскрыли истинное отношение к клиентам

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Работницы стриптиз-клубов рассказали о том, как они относятся к своим клиентам, какое поведение людей им нравится, а какое они осуждают. Тред с их ответами на Reddit набрал больше 22 тысяч лайков.

Большинство писали о том, что приятнее всего им было работать с теми, кто понимал, что стриптиз — это игра. «Дай чаевые девочкам, которые танцуют на сцене, закажи приватный танец, будь вежлив», — описывала одна из пользовательниц идеального посетителя.

Девушкам не нравилось, когда мужчины начинали умничать и доказывать, что работницы клуба неискренни с ними. Кроме того, они плохо относились к тем, кто отпускал унизительные для них шутки и замечания.

Многие признавались, что предпочитают не судить клиентов. «Стриптизеры смотрят на посетителей, как на ходячие кошельки», — написала одна из пользовательниц. «Я ничего о них не думаю, это помогает мне уверенно выступать перед ними голой. Мне необходимо считать себя выше их», — поделилась своими чувствами другая. «Я просто хочу заработать свои деньги и пойти дальше», — отметила третья.

Для PrincessWithAnUzi даже разговоры с клиентами были скучными. «Они все говорят одно и то же по десять раз за ночь: как ты красива, как повезло твоему парню. Спрашивают, как меня зовут, есть ли у меня бойфренд. Боже, мы же не на свидании»,— выражала свое возмущение девушка. Она добавляла, что вместе с другими работницами клуба давали обидные прозвища тем, кто не заказывал приватные танцы.

Однако одна из пользовательниц призналась, что разговаривала с мужчинами, которым, по ее мнению, хотелось простого общения. Они платили ей за потраченное время, а девушка выслушивала их истории. Она писала, что делала это не из жалости, а из уважения к тому, что они нашли способ пообщаться с другим человеком.

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