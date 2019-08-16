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Стриптизеры рассказали о шокирующем поведении их клиенток

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Три стриптизера раскрыли шокирующие подробности их работы. Их слова приводит издание The Sun.

29-летний Хавьер Маркхэм (Javier Markham), который танцует стриптиз уже пять лет, пожаловался, что во время его выступления женщины нередко распускают руки и трогают его за интимные места. «Мужчина бы за такое сразу получил от женщины пощечину», — подчеркнул он.

По его словам, бывало, клиентки агрессивно хватали его за половой орган, а также облизывали шею, что выглядело чересчур интимно и странно. «У многих девчонок очень длинные ногти, которыми они норовят провести по мужской спине, — рассказывает Маркхэм. — Мне иногда кажется, что они видят в нас лишь набор мышц, с которым можно делать что угодно».

Его 30-летний коллега Питер (Peter) подтвердил, что женщины действительно порой забывают, что перед ними выступают живые люди. Он вспомнил, как однажды клиентка забралась на сцену и схватила ногтями его гениталии. «У меня пошла кровь, — отметил он. — На тот момент я встречался с девушкой, и мне было сложно все это ей объяснить».

Маркхэм добавил, что женщины часто борются за его внимание: «Когда я танцую перед женщинами, как правило, я нахожусь на сцене один. Порой они выкрикивают: "Мы можем выйти, и я покажу тебе то, о чем ты даже не мечтал"». По его словам, чаще всего он получает подобного рода предложения на девичниках — как от матери и подружек невесты, так и от самой невесты.

Питер также считает, что девичники — худшие мероприятия, на которых ему приходится выступать. «Они все время озабочены сексом», — объяснил мужчина. Однажды, по его словам, новобрачная присылала ему в свой медовый месяц сообщения сексуального характера, и, как только она вернулась на родину, они занялись сексом.

«Конечно, это не красит и меня тоже. Но с моих слов вы можете получить ясную картину того, как клиентки могут себя вести вне зависимости от обстоятельств», — говорит Питер. 25-летний Келвин Валентин (Kelvin Valentine), который работает стриптизером всего полтора года, отметил, что его тоже царапали, а однажды облили алкоголем.

Валентин утверждает, что женщины ведут себя хуже всего в начале и в конце месяца — в дни, когда они получают зарплату. Однако он признался, что в целом ему нравится работать стриптизером. «Я не буду врать, какой мужчина откажется, чтобы женщина выкрикивала его имя и предлагала заняться сексом?», — заключил он.

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