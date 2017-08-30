Порноактеры развенчали главный миф о сексе в реальной жизни

Австралийские порноактеры Люк Дин (Luc Dean), Люси Би (Lucie Bee) и Райан Джеймс (Ryan James) рекомендуют своим зрителям не подражать увиденному на экране. Об этом пишет издание Daily Mercury, побеседовавшее со звездами фильмов для взрослых.

По словам Дина, его любовники часто хотят попробовать то, что они увидели в порно. Он говорит партнерам, что не против, но честно предупреждает, что им не понравится. «Это неплохо выглядит на экране, но лишь фантазия», — объяснил порноактер в интервью.

В свою очередь Люси Би отметила: «Многие не осознают, что секс в порно в большей степени отражает то, что физически возможно снять на определенной площадке, а не то, что приятно участникам».

Райан Джеймс также разделает мнение коллег. «Я бы сказал, что не нужно повторять увиденное в порно только потому, что это хорошо смотрится. Если одному из партнеров не хочется что-то делать, объяснения не требуются. Лучше сосредоточиться на том, что нравится обоим», — подчеркнул он.

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