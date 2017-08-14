Успокаивающую детей порнофильмами няню проверят в Воронеже

Следственный комитет по Воронежской области начал проверку по информации о няне, успокаивающей детей порнофильмами. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства в понедельник, 14 августа.

Как отмечается, информация о профессиональной няне из Воронежа, демонстрирующей детям фильмы для взрослых, появилась в СМИ. Следователи намерены установить достоверность этих данных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Издание «Блокнот Воронеж» передавало, что о нетрадиционном способе успокоить детей женщина рассказала во «ВКонтакте» — запись была опубликована анонимно в одном из пабликов. Неизвестная няня сообщила, что работает в этой сфере уже около 10 лет.

«Секрет спокойных детей заключается в том, что когда дети перестают меня слушать, я включаю им порно и иду заниматься своими делами», — поделилась женщина. По ее словам, ей стыдно, но в итоге детям нравится, а родители довольны результатом.

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Няня добавила, что у нее много положительных отзывов и характеристик, и методика работает на трех подопечных. Сколько лет детям, которым она показывала порнофильмы, неизвестно.

В мае в Омске начали проверку после сообщений об избиении сотрудницей детского сада воспитанников ясельной группы «Гномики». Сообщалось, что дети возвращались домой со ссадинами, ушибами и кровоподтеками, при этом воспитатели утверждали, что травмы получены во время игр или драк. Однако позднее старшие воспитанники рассказали родителям о жестокой няне.