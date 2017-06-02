Кузнецова задумалась о бесплатных государственных нянях

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать институт государственных нянь для детей до трех лет. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время в няне нуждаются около 320 тысяч детей. «Они будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в возрасте до трех лет более гибкой. Необязательно для этого строить детский сад, присмотр за детьми до трех лет можно осуществлять более гибким форматом», — сказала Кузнецова, добавив, что такие няни будут социальными работниками, и родителям не придется оплачивать услуги.

Омбудсмен указала, что новый институт будет способствовать созданию новых рабочих мест, особенно «в дальних районах, где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно». По ее мнению, такой проект также поможет родителям: как молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, так и женщинам после 30, которые отказываются от рождения второго или третьего ребенка из страха потерять работу.

В начале мая стало известно, что в омском детскому саду няня ясельной группы «Гномики» систематически избивала, кусала и душила своих воспитанников. Дети возвращались из сада со ссадинами, ушибами, шишками на голове, кровоподтеками и разбитыми губами. Один из них рассказал, что во время тихого часа, когда воспитатель отсутствует, няня их бьет. Областная прокуратура назначила проверку по данной информации.

