В соцсетях рассказали о кусавшей детей няне из омских «Гномиков»

В Омске следователи проверят опубликованную в социальной сети информацию о том, что сотрудница детского сада систематически избивала воспитанников ясельной группы «Гномики». Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета России.

Также проверку инцидента начали в областной прокуратуре.

Об избиении воспитанников ясельной группы «Гномики» 10 мая в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте» сообщила Анна Волоскович. По ее словам, с 1 сентября 2016 года дети систематически возвращались из сада со ссадинами, ушибами, шишками на голове, кровоподтеками и разбитыми губами. Воспитатели утверждали, что травмы получены во время игр или драк.

Однако 6 мая один из детей сообщил родителям, что во время тихого часа, когда воспитатель отсутствует, няня избивает малышей. «Спящих кидает на пол, бьет подушкой по голове, кусает детей за части тела, пытается душить. Каждый раз это разные дети и способы нанесения телесных повреждений также разные», — отметила Волоскович.

Часть воспитанников группы еще не могут говорить, однако старшие дети перечислили тех, кто был избит. Уточняется, что родители всех пострадавших заметили явное ухудшение психического состояния детей: агрессию к окружающим, нежелание идти спать, панику при попытке уложить спать ребенка днем.

В апреле в Красноярском крае полиция приступила к проверке информации о том, что непослушных воспитанников детского сада в городе Канске воспитатели кололи канцелярскими кнопками. Следы от уколов и шрамы обнаружились практически у всей группы.