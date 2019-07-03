Фитнес-тренеры рассказали о самых странных желаниях клиентов

Сервис по поиску специалистов Bark расспросил фитнес-тренеров о самых странных желаниях их клиентов. Необычным списком заинтересовался The Mirror.

В опросе участвовало более двух тысяч персональных фитнес-инструкторов. Респондентов попросили рассказать о неуместных запросах и неподобающем поведении их клиентов. Один из собеседников признался, что его убеждали провести тренировку без одежды. Другому предлагали заняться борьбой с оголенным торсом, покрытым маслом.

Анонимный тренер также вспомнил, как клиент просил придумать за него подходящий ответ мужчине на платформе для знакомств Tinder. Помимо этого, в десятку попали запросы не потеть и не поддерживать зрительный контакт во время тренировки, держать лицо клиента, пока он выполняет упражнения, и кричать на него.

В середине мая сообщалось, что на платформе Bark появилась подборка самых необычных вещей, которые находили уборщики домов. В десятку вошли коллекция кукол вуду, шкатулка с женскими ногтями, статуэтка в виде пениса, кукольный домик-бордель и другое.

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