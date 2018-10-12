Тренер взялся за толстяка и запретил целому городу его кормить

В заведениях английского города Мидлсбро, торгующих едой на вынос, появились плакаты с портретом местного жителя, страдающего ожирением. Они призывают перестать его кормить, сообщает издание Daily Mirror.
Из-за избыточного веса 27-летний Дэррен Макклинток (Darren McClintock) по прозвищу Дибси не может водить автомобиль и вынужден оплачивать два места, когда летает на самолете. Кроме того, ему требуется специальная одежда, которая стоит дороже обычной. «Врачи сказали, что если продолжу жить, как раньше, то долго не протяну», — говорит он.
Владелец местного спортзала Майк Хинд (Mike Hind), считающийся одним из лучших персональных тренеров в Великобритании, взялся бесплатно привести его в форму. Он выбрал Макклинтока, рассмотрев около тысячи заявок от других желающих стать его подопечными.
Хинд считает, что толстяк должен следить за своей диетой. Чтобы помочь ему справиться с искушением, он напечатал плакаты с его фотографией и раздал их в заведениях Мидлсбро. «Спасите Дибси! — гласит надпись. — Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть». Макклинток не обижается. «У меня есть только один шанс, и я намерен получить от него максимум», — говорит он.