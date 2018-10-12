Тренер взялся за толстяка и запретил целому городу его кормить

В заведениях английского города Мидлсбро, торгующих едой на вынос, появились плакаты с портретом местного жителя, страдающего ожирением. Они призывают перестать его кормить, сообщает издание Daily Mirror.

Из-за избыточного веса 27-летний Дэррен Макклинток (Darren McClintock) по прозвищу Дибси не может водить автомобиль и вынужден оплачивать два места, когда летает на самолете. Кроме того, ему требуется специальная одежда, которая стоит дороже обычной. «Врачи сказали, что если продолжу жить, как раньше, то долго не протяну», — говорит он.

Материалы по теме «Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес

Владелец местного спортзала Майк Хинд (Mike Hind), считающийся одним из лучших персональных тренеров в Великобритании, взялся бесплатно привести его в форму. Он выбрал Макклинтока, рассмотрев около тысячи заявок от других желающих стать его подопечными.

Хинд считает, что толстяк должен следить за своей диетой. Чтобы помочь ему справиться с искушением, он напечатал плакаты с его фотографией и раздал их в заведениях Мидлсбро. «Спасите Дибси! — гласит надпись. — Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть». Макклинток не обижается. «У меня есть только один шанс, и я намерен получить от него максимум», — говорит он.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!