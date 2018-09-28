Испанский городок начал массовое похудение

Власти испанского городка Нарон объявили массовое похудение: к 2020 году его жители должны сбросить в общей сложности 100 тысяч килограммов. Об этом сообщил информационный портал The Local.

Всего в городе, расположенном в автономном сообществе Галисия, живет около 40 тысяч человек. У девяти тысяч из них есть лишний вес, а три тысячи страдают от тяжелой формы ожирения. К проекту присоединились четыре тысячи человек — каждый десятый житель города.

Один из вдохновителей программы, 63-летний семейный врач Карлос Пинейро (Carlos Piñeiro), несколько раз в неделю проводит для местных жителей гимнастику в парке на свежем воздухе. 65-летний крановщик Конрадо Вилела Вийямар (Conrado Vilela Villamar) регулярно приходит на занятия. «В Испании есть пословица, что свинью можно съесть целиком от кончика хвоста до пятачка. В первую очередь я отказался от потрошков, свиного живота и мясных нарезок», — говорит он.

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Чтобы привлечь внимание к проекту, мэр города и ее помощники публично взвесились на центральной площади Нарона на гигантских весах. В рамках программы доктора бесплатно составляют жителям персональный план питания и тренировок. Участники программы регулярно приходят взвешиваться в медицинские учреждения города. 18 ресторанов в Нароне изменили свое меню и включили туда больше полезных низкокалорийных блюд из морепродуктов.

«Я хожу вместе с друзьями, в том числе с 80-летней женщиной, которая опирается на мою руку. В марте я весила 82 килограмма, а сейчас — 70», — рассказала 55-летняя Мария Тереза Родригес (Maria Teresa Rodriguez). Каждый день она ходит или занимается гимнастикой по полтора часа, а по пятницам начала ходить на танцы, потому что ее ноги перестали болеть.

Программа действует и в школах. Во время перемен учителя гуляют вместе с учениками по побережью. В течение учебного дня школьникам выделяется час для занятий спортом. Менее активным учителя предлагают позаниматься на велотренажерах в рамках программы со слоганом: «Кручу педали, пока читаю». С утра ученикам бесплатно раздают фрукты. В то же время проблема лишнего веса не проговаривается с ними напрямую, чтобы более полных детей не дразнили.

Пинейро выразил надежду, что новое поколение вырастет более здоровым, так как «взрослые люди не всегда готовы прислушиваться к рекомендациям».

Согласно исследованиям Испанского общества кардиологов, в Галисии живет больше всего страдающих ожирением испанцев. Исследователи связывают это с гастрономическими пристрастиями галисийцев.

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