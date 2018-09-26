Брошенный женой программист похудел на центнер

Страдающий депрессией американец, которого жена бросила из-за лишнего веса, похудел на 101 килограмм за два года. Об этом сообщает издание The Mirror.

Стивен Ринго (Stephen Ringo), программист из города Джонсон-Сити, штат Теннесси, в 2016 году весил 184 килограмма. Обычно он обедал двумя биг-маками, двумя большими упаковками картошки фри, 20 наггетсами и двумя большими стаканами колы, а ужинал пиццей. Из-за огромного живота мужчине было сложно даже надеть носки самому. Программист признался, что его самооценка была очень низкой, и он впал в депрессию. В итоге от Ринго ушла жена.

«Мой вес разрушил мой брак. У меня была депрессия, и вся интимность ушла. Думаю, именно мое психологическое состояние и отсутствие секса заставили жену уйти», — признался он.

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После развода Ринго решил изменить свой образ жизни. Постепенно мужчина отказался от фастфуда и начал ходить в тренажерный зал каждый день. Со временем американец начал есть только с пяти до девяти вечера. Он ужинает фаршем из индейки с зеленой фасолью и яблоком, а на десерт ест диетический попкорн и обезжиренное мороженое.

Американец признался, что чувствует себя куда более уверенным. Ринго недоволен только тем, что из-за похудения у него много обвисшей кожи, но он пока не готов удалить ее из-за высокой стоимости операции. Мужчина надеется, что теперь станет куда более надежным партнером в отношениях, но пока не готов искать себе пару.

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