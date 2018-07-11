Любительница компьютерных игр занялась спортом и похудела почти вдвое

Американка, увлекавшаяся компьютерными играми, сменила хобби на тренажерный зал и похудела за год на 40 килограммов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Разработчик программного обеспечения 26-летняя Кейтлин Ван Бруншот (Kaitlyn van Brunschot) из города Финикс, штат Аризона, проводила свободное время за играми, поедая фастфуд и запивая его газировкой. Она весила 103 килограмма и ненавидела вечеринки, так как стеснялась своего тела.

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После развода с мужем Ван Бруншот решила сменить образ жизни и записалась в тренажерный зал, чтобы отогнать грустные мысли. Но если работа с весами ей понравилась, то отказаться от привычной еды было сложнее: первые полгода американка продолжала есть фастфуд, но планомерно приучала себя к здоровой пище. Поначалу она приходила в зал только поздно вечером, чтобы не попадаться никому на глаза.

«Я никогда не чувствовала себя привлекательной, когда была толще. Я смотрю на старые снимки и не думаю, что была некрасивой, я была очень даже милой. Скорее я была самокритичнее», — призналась девушка.

Ван Бруншот добавила, что спорт помог ей полюбить свое тело и осознать важность заботы о себе. Она посоветовала всем, кто хочет вести здоровый образ жизни, трезво оценивать свои способности и начать либо с упражнений, либо со смены диеты, а также не перенапрягаться.

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