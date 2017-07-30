Тело как месть

В социальной сети Instagram порядка 50 тысяч постов с хештегом #revengebody. Тело-месть, как дословно переводится метка, означает похудение назло кому-либо. Как правило, источником вдохновения служит расставание с мужчиной. Недавно эту тему оживила американская актриса Ла Ла Энтони, опубликовав снимки, показывающие, как она постройнела после развода. «Лента.ру» узнала, кто еще боролся с калориями в поте лица в спортзале в пику бывшим, а также что по этому поводу думают психологи.

38-летняя Ла Ла Энтони с недавних пор довольна тем, как выглядит. В апреле 2017 года певица рассталась с супругом, баскетболистом Кармело Энтони. После чего отличавшаяся чересчур пышными формами женщина потела в нью-йоркском спортзале, чтобы заставить бывшего кусать локти. Результатами трудов Ла Ла поделилась не только с ним, но и со своими Instagram-подписчиками, коих шесть с половиной миллионов.

«Я постоянно повторяю: когда ты хорошо выглядишь, ты хорошо себя чувствуешь. Если ты вкладываешь в себя свои силы, это меняет твой взгляд на себя в целом», — говорит Ла Ла.

Alley cat 😺 A post shared by LaLa (@lala) on Jul 15, 2017 at 12:15pm PDT

После развода спортзал стал для нее своеобразной психотерапией. «Когда в жизни происходит то, что ты не можешь контролировать, хочется вернуть себе контроль хотя бы над собой. Я могу контролировать тренировки, питание, самочувствие», — объясняет певица.

То, что делает Энтони, получило в последние годы название revenge body — процесс улучшения внешности, запускаемый женщинами после расставания с мужчинами. Мотивы могут различаться: кто-то, как Ла Ла, просто хочет почувствовать себя увереннее, другие желают уязвить бывшего и заставить сожалеть о разрыве.

«Я просто стараюсь вернуть себя хорошее самочувствие. Но это неплохо, если люди из прошлого подумают: "Ого, посмотрите-ка на нее!"» — признается Энтони.

Мстительное реалити

Еще одна знаменитость, послужившая примером решительности в борьбе за стройную фигуру, — 32-летняя Хлои Кардашьян.

#ad So down with the tummy makeover results on the @flattummytea cleanse. Feeling so damn good right now, if you’re needing one too, go check them out! (p.s. they have a sale on right now!) A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Sep 27, 2016 at 4:23pm PDT

Американка всегда была в своей телесемье гадким утенком: страдала от лишнего веса и, по ее признанию, из-за этого при всех своих финансовых возможностях не могла найти стилиста — модные эксперты не хотели работать с «проблемной» фигурой. Младшая из трех сестер, носящих громкую фамилию, не чувствовала себя уверенно в собственном теле. Переломный момент наступил, когда Хлои в 2013 году разъехалась с мужем, баскетболистом Ламаром Одомом. Супруг изменял ей; она решила лечить разбитое сердце в спортзале и добилась впечатляющих успехов.

Хлои образца 2013 года и нынешняя — практически два разных человека. Телезвезда похудела на 15 килограммов, накачала мышцы, стала спортивной и подтянутой.

В 2017 году на телеканале Е! стартовало собственное реалити-шоу Хлои — Revenge Body («Тело-месть»). Она делится с экрана фитнес-советами и поддерживает женщин, решивших улучшить фигуру с помощью физических упражнений и диет. Ее героини с разбитыми сердцами проходят тот же путь, что и сама Хлои: тренировки, правильное питание, поиск новой мотивации.

Since #RevengeBody @ranellarocks has lost 55 lbs and will continue to reach her fitness goals with the help of @mrcalliet! 💪 She will be singing for the Padres, future Manny Pacquiao fight and many more stages near you! Her new single "Introduce Myself", as played on her episode, will be released this spring🎤🎼 You go girl! #WhereAreTheyNow A post shared by Revenge Body With Khloe (@revengebody) on Mar 1, 2017 at 3:19pm PST

На видео: участница реалити-шоу Revenge Body боксирует.

У Кардашьян порядка 68 миллионов подписчиков в Instagram. Можно смело сказать: самое известное в мире «тело-месть» принадлежит ей.

Неизвестно, кусает ли при этом локти Ламар Одом. Ему не до того: в 2015 году он перенес 12 инсультов, находясь в борделе и употребляя наркотики. Хлои и ее семья навещали и поддерживали баскетболиста.

Хлои — не единственная из семейства Кардашьян обладательница «тела-мести». Ее старшая сестра Кортни, обманутая бойфрендом-изменщиком Скоттом Дисиком, также практиковала погружение в фитнес во имя отвлечения от проблем и повышения уверенности в себе.

Хорошо выглядеть — лучшая месть?

На самом деле начать наводить красоту после любовного разрыва — старинная женская забава. Так что у психологов была масса времени, чтобы оценить, насколько «тело-месть» — нормальное и здоровое начинание.

«Ходить в зал, изменить стиль, выходить в свет и улучшать себя — отличный способ покончить с плохим настроением», — говорит профессор нейропсихологии Дэрил Киоффи из Университета Джонсона и Уэльса (штат Род-Айленд).

Помимо увлечения фитнесом, многие жертвы мужских измен меняют прическу и цвет волос. Или отправляются на прием к косметологу, дантисту, требуя убрать скорбные морщины и организовать красивую улыбку.

Косметолог и дантист Линдси Маршалл из штата Пенсильвания использует для этого свой термин: «постразводный тюнинг». Она говорит, что клиентки записываются на прием еще до того, как встретят другого мужчину, — просто для повышения уверенности в себе (и, возможно, чтобы немного уколоть бывшего).

Круто или нет

«Думаю, тут нет ничего нездорового», — говорит про revenge body Роби Людвиг, психотерапевт, автор книги «Ваш лучший возраст — это сейчас».

Он объясняет, что те, кого преследуют неудачи в отношениях с противоположным полом, склонны пренебрегать своей внешностью. «И когда они открывают новую главу в своей жизни, некоторые (это касается и мужчин) начинают думать и заботиться о себе по-другому, чтобы подготовиться к новой фазе, которая, как они надеются, будет более плодотворной», — говорит психолог.

С другой стороны, Людвиг признает: демонстрация своей обновленной внешности в соцсетях — это уже не так правильно. В постах Ла Ла Энтони врач усмотрел признаки эксгибиционизма. «Это часть ее радости — понимать, что люди смотрят на нее», — считает эксперт. Медик не исключает, что Энтони хотела бы немного досадить бывшему мужу.

В целом психотерапевт склонен скорее похвалить женщин, выбравших позитивные методы, чтобы выстоять в сложный жизненный период: «Когда твоя жизнь — хаос, хочется контролировать хоть что-то. И если вы берете под контроль то, что помогает чувствовать себя здоровым, энергичным, мотивированным, — это прекрасно».

Врач предостерегает от крайностей: важно, чтобы новые увлечения не перешли грань, где диеты превращаются в расстройства пищевого поведения, а походы в спортзал — в фитнес-манию.

«В нашем обществе такие проблемы часто развиваются незаметно», — говорит Людвиг.

Специалист также полагает, что наравне с физическими изменениями женщинам, пережившим любовную драму, нужно обращать внимание и на свое психологическое благополучие.

«Дело не должно ограничиваться физическими упражнениями», — подчеркивает эксперт.

