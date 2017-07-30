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Тело как месть

Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной

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Фото: @lala

В социальной сети Instagram порядка 50 тысяч постов с хештегом #revengebody. Тело-месть, как дословно переводится метка, означает похудение назло кому-либо. Как правило, источником вдохновения служит расставание с мужчиной. Недавно эту тему оживила американская актриса Ла Ла Энтони, опубликовав снимки, показывающие, как она постройнела после развода. «Лента.ру» узнала, кто еще боролся с калориями в поте лица в спортзале в пику бывшим, а также что по этому поводу думают психологи.

38-летняя Ла Ла Энтони с недавних пор довольна тем, как выглядит. В апреле 2017 года певица рассталась с супругом, баскетболистом Кармело Энтони. После чего отличавшаяся чересчур пышными формами женщина потела в нью-йоркском спортзале, чтобы заставить бывшего кусать локти. Результатами трудов Ла Ла поделилась не только с ним, но и со своими Instagram-подписчиками, коих шесть с половиной миллионов.

«Я постоянно повторяю: когда ты хорошо выглядишь, ты хорошо себя чувствуешь. Если ты вкладываешь в себя свои силы, это меняет твой взгляд на себя в целом», — говорит Ла Ла.

Alley cat 😺

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После развода спортзал стал для нее своеобразной психотерапией. «Когда в жизни происходит то, что ты не можешь контролировать, хочется вернуть себе контроль хотя бы над собой. Я могу контролировать тренировки, питание, самочувствие», — объясняет певица.

То, что делает Энтони, получило в последние годы название revenge body — процесс улучшения внешности, запускаемый женщинами после расставания с мужчинами. Мотивы могут различаться: кто-то, как Ла Ла, просто хочет почувствовать себя увереннее, другие желают уязвить бывшего и заставить сожалеть о разрыве.

«Я просто стараюсь вернуть себя хорошее самочувствие. Но это неплохо, если люди из прошлого подумают: "Ого, посмотрите-ка на нее!"» — признается Энтони.

Мстительное реалити

Еще одна знаменитость, послужившая примером решительности в борьбе за стройную фигуру, — 32-летняя Хлои Кардашьян.

Американка всегда была в своей телесемье гадким утенком: страдала от лишнего веса и, по ее признанию, из-за этого при всех своих финансовых возможностях не могла найти стилиста — модные эксперты не хотели работать с «проблемной» фигурой. Младшая из трех сестер, носящих громкую фамилию, не чувствовала себя уверенно в собственном теле. Переломный момент наступил, когда Хлои в 2013 году разъехалась с мужем, баскетболистом Ламаром Одомом. Супруг изменял ей; она решила лечить разбитое сердце в спортзале и добилась впечатляющих успехов.

Хлои образца 2013 года и нынешняя — практически два разных человека. Телезвезда похудела на 15 килограммов, накачала мышцы, стала спортивной и подтянутой.

В 2017 году на телеканале Е! стартовало собственное реалити-шоу Хлои — Revenge Body («Тело-месть»). Она делится с экрана фитнес-советами и поддерживает женщин, решивших улучшить фигуру с помощью физических упражнений и диет. Ее героини с разбитыми сердцами проходят тот же путь, что и сама Хлои: тренировки, правильное питание, поиск новой мотивации.

На видео: участница реалити-шоу Revenge Body боксирует.

У Кардашьян порядка 68 миллионов подписчиков в Instagram. Можно смело сказать: самое известное в мире «тело-месть» принадлежит ей.

Неизвестно, кусает ли при этом локти Ламар Одом. Ему не до того: в 2015 году он перенес 12 инсультов, находясь в борделе и употребляя наркотики. Хлои и ее семья навещали и поддерживали баскетболиста.

Хлои — не единственная из семейства Кардашьян обладательница «тела-мести». Ее старшая сестра Кортни, обманутая бойфрендом-изменщиком Скоттом Дисиком, также практиковала погружение в фитнес во имя отвлечения от проблем и повышения уверенности в себе.

Хорошо выглядеть — лучшая месть?

На самом деле начать наводить красоту после любовного разрыва — старинная женская забава. Так что у психологов была масса времени, чтобы оценить, насколько «тело-месть» — нормальное и здоровое начинание.

«Ходить в зал, изменить стиль, выходить в свет и улучшать себя — отличный способ покончить с плохим настроением», — говорит профессор нейропсихологии Дэрил Киоффи из Университета Джонсона и Уэльса (штат Род-Айленд).

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Помимо увлечения фитнесом, многие жертвы мужских измен меняют прическу и цвет волос. Или отправляются на прием к косметологу, дантисту, требуя убрать скорбные морщины и организовать красивую улыбку.

Косметолог и дантист Линдси Маршалл из штата Пенсильвания использует для этого свой термин: «постразводный тюнинг». Она говорит, что клиентки записываются на прием еще до того, как встретят другого мужчину, — просто для повышения уверенности в себе (и, возможно, чтобы немного уколоть бывшего).

Круто или нет

«Думаю, тут нет ничего нездорового», — говорит про revenge body Роби Людвиг, психотерапевт, автор книги «Ваш лучший возраст — это сейчас».

Он объясняет, что те, кого преследуют неудачи в отношениях с противоположным полом, склонны пренебрегать своей внешностью. «И когда они открывают новую главу в своей жизни, некоторые (это касается и мужчин) начинают думать и заботиться о себе по-другому, чтобы подготовиться к новой фазе, которая, как они надеются, будет более плодотворной», — говорит психолог.

С другой стороны, Людвиг признает: демонстрация своей обновленной внешности в соцсетях — это уже не так правильно. В постах Ла Ла Энтони врач усмотрел признаки эксгибиционизма. «Это часть ее радости — понимать, что люди смотрят на нее», — считает эксперт. Медик не исключает, что Энтони хотела бы немного досадить бывшему мужу.

В целом психотерапевт склонен скорее похвалить женщин, выбравших позитивные методы, чтобы выстоять в сложный жизненный период: «Когда твоя жизнь — хаос, хочется контролировать хоть что-то. И если вы берете под контроль то, что помогает чувствовать себя здоровым, энергичным, мотивированным, — это прекрасно».

Врач предостерегает от крайностей: важно, чтобы новые увлечения не перешли грань, где диеты превращаются в расстройства пищевого поведения, а походы в спортзал — в фитнес-манию.

«В нашем обществе такие проблемы часто развиваются незаметно», — говорит Людвиг.

Специалист также полагает, что наравне с физическими изменениями женщинам, пережившим любовную драму, нужно обращать внимание и на свое психологическое благополучие.

«Дело не должно ограничиваться физическими упражнениями», — подчеркивает эксперт.

Анна Логутова

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