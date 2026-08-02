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11:06, 2 августа 2026 (обновлено: 11:07, 2 августа 2026)Силовые структуры

Ресторан извинился за «неуместный» пост после взрыва в Москве

Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместную публикацию после взрыва в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

Ресторан Balzi Rossi извинился за «неуместную» публикацию после взрыва в центре Москвы. Об этом сообщается на странице Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее ресторан опубликовал пост, в котором заверил, что с его помещением все в порядке.

«Сегодня мы удалили ранее опубликованный пост, поскольку в сложившейся ситуации он крайне неуместен. Приносим искренние извинения. Мы приняли необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась», — говорится в сообщении.

Ресторан также принял решение оказать помощь семьям погибших, пообещав связаться с ними в ближайшее время.

1 августа в ресторане на Кудринской площади взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. При взрыве женщина, охранник и посетитель скончались. Затем число погибших выросло до пяти.

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