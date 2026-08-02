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10:39, 2 августа 2026 (обновлено: 10:41, 2 августа 2026)Россия

В промзоне Уфы начался пожар после атак ВСУ

Хабиров сообщил, что в промзоне Уфы начался пожар после налета ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В промзоне Уфы начался пожар после налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Башкири Радий Хабиров в Telegram-канале.

По его словам, в республике отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), всего было уничтожено 25 дронов. Один из них был сбит над промзоной республиканской столицы, после чего начался пожар.

Каких-либо других подробностей чиновник не привел.

Ранее стало известно, что за сутки украинские войска 104 раза атаковали Белгородскую область. Системы противовоздушной обороны и российские военнослужащие сбили в регионе 204 беспилотных летательных аппарата. 14 человек пострадали.

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