Хабиров сообщил, что в промзоне Уфы начался пожар после налета ВСУ

В промзоне Уфы начался пожар после налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Башкири Радий Хабиров в Telegram-канале.

По его словам, в республике отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), всего было уничтожено 25 дронов. Один из них был сбит над промзоной республиканской столицы, после чего начался пожар.

Каких-либо других подробностей чиновник не привел.

Ранее стало известно, что за сутки украинские войска 104 раза атаковали Белгородскую область. Системы противовоздушной обороны и российские военнослужащие сбили в регионе 204 беспилотных летательных аппарата. 14 человек пострадали.