Миллиардер пригрозил блогеру за мемы и был поднят на смех

Австралийский миллиардер Клайв Палмер, которого часто называют местным Дональдом Трампом, пригрозил иском к YouTube-блогеру Friendly Jordies за клевету. Об этом сообщает Gizmodo.

Бизнесмену не понравилось, что блогер Джордан Шенкс (Jordan Shanks) использовал такие выражения, как «жирный МакДурень» («Fatty McFuckhead») и «тупой Шалтай-Болтай» («dense Humpty Dumpty»). Об угрозах со стороны Палмера он рассказал в своем видео.

В письме от адвоката милилардера сообщается, что публикация мемов с его участием недопустима. На одной из выложенных в сеть картинок, вызвавших недовольство миллиардера, голова Палмера прикреплена к туловищу ребенка, которого держит Трамп.

Видео, посвященное угрозе судебного иска, лишь привлекло внимание пользователей интернета. Посетители Reddit стали делать новые мемы про Палмера, высмеивающие бизнесмена. На него в том числе примерили образ Шалтая-Болтая и Джабба Хатта, персонажа киносаги «Звездные войны».

Блогер сообщил, что готов судиться, так как ему нечего терять, в отличие от поколения таких, как Палмер. Шенкс подчеркнул, что Палмера можно считать «ходячим мемом». «Вы ведь понимаете, что для успешного иска о клевете необходимо подтвердить, что мнение общественности к вам ухудшилось именно из-за меня?» — обратился блогер в ролике. По словам автора YouTube-канала, репутация миллиардера была настолько плохой еще до слов Шенкса, что испортить ее было нельзя.

Бизнесмен Палмер активно участвовал в выборах в парламент Австралии через кандидатов от созданной им правой «Объединенной партии Австралии». Однако ни в одну из палат кандидаты Палмера не прошли.

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