Блогер захотел бесплатных напитков в баре и получил жесткий отказ

Бар в австралийском Сиднее отказался выдать бесплатные напитки Instagram-блогеру после предложения о рекламе заведения в его аккаунте. Как сообщает news.com.au, пользователь негативно воспринял отказ.

В Instagram-аккаунте бара Bulletin Place появилась публикация, в которой были выложены скриншоты переписки с блогером под ником jarra_sherlock12. В ней инфлюенсер предложил сделать рекламные посты о баре в обмен на бесплатные напитки. Однако от его предложения отказались.

«Никогда не видел ваш бар. У меня забито расписание под другие, более достойные бары в Сиднее», — написал юзер в ответ. Сотрудники бара в ответ подчеркнули, что заведение входит в список ста лучших баров мира, и подшутили над тем, что блогер ведет себя, как «сельский бедняк». Цитату блогера о «недостойном баре» они в шутки поместили в описание аккаунта.

Пост поддержали пользователи соцсетей. Многие отметили, что считают такую реакцию на предложение блогера самой правильной. Другие подчеркнули, что теперь будут чаще ходить в этот бар.

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