Интернет и СМИ
 
Последние новости
Генпрокуратура Украины взялась за окружение Порошенко
Раскрыт секрет создания самого популярного нового хита
Раскрыта правда о цивилизации древних майя
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Порнозвезда наняла киллера ради сохранения родительских прав
Миллионер-убийца сбежал в Мексику и четыре года скрывался от полиции
США предостерегли Россию от ставки на Венесуэлу
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Стала известна причина смерти Аллы Вербер
Новости партнеров

Известная Instagram-блогерша стала жертвой мексиканского наркокартеля

Перейти в «Мою Ленту»
Арасели «Keilanny Boo» Хименес

Мексиканскую звезду Instagram Арасели Хименес (Araceli Jimenez), известную как Keilanny Boo, застрелили в баре. Как сообщает El Universal, в преступлении подозревают членов местного наркокартеля.

Убийство произошло еще 17 июля в городе Несауалькойотль, находящемся недалеко от столицы страны. По данным Nacion321, девушка была связана с картелем La Unión Tepito, однако мотивы преступников пока неизвестны.

У Keilanny Boo было более 67 тысяч поклонников в Instagram, также она публиковала видео на YouTube и в Facebook. Блогерша выпускала короткие юмористические ролики, в некоторых также участвовал ее парень и их общий сын.

Отмечается, что в пользу версии о связи девушки с картелем говорят некоторые из опубликованных снимков. На одном она облизывает ствол пистолета, который держит в руке и направляет его в камеру, на другом — из пуль сложен ее псевдоним.

Одна из подруг девушки опубликовала в Facebook пост, в котором выразила свои соболезнования и поблагодарила блогершу за то, что помогала и была с ней.

Ранее стало известно, что звезда YouTube под псевдонимом The King of Random запечатлел на видеокамеру момент своей смерти. Он вел запись своего полета на параплане, когда произошла трагедия.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Lamentan en redes muerte de influencer Keilanny Boo
¿Quién es Keilanny Boo, la 'instagrammer' asesinada?
Разбившийся на параплане блогер запечатлел момент своей смерти
Проводивший эксперименты со взрывчаткой YouTube-блогер погиб
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0428 июля

Ручки-то вот они!

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
14:15Сегодня

Соловьев отреагировал на предложение Коломойского о работе на Украине

15:57Сегодня

Женщина случайно отравила девушку сына и была раскритикована в сети

09:19Сегодня

Блогершу арестовали за демонстрацию интимных частей тела в музее

Интернет и СМИ00:04 3 августа

Сильные и зависимые

Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
17:02Сегодня

Фермер надел дорогое обручальное кольцо на вымя коровы и подвергся травле в сети

12:39Сегодня

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

16:16Сегодня

Вдова Доренко пристыдила Запашного и обвинила его в скудоумии

Интернет и СМИ00:05 1 августа
Мари Софи Хингст

«С меня будто заживо содрали кожу»

«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
14:36Сегодня

Создателя «СПИД-Инфо» обвинили в афере на 100 миллионов рублей

20:37 5 августа

Раскрыты таящиеся в рекламных рассылках опасности

11:07Сегодня

Блогера распекли за призыв рожать в молодости

Россия
Стала известна причина взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае
Под Красноярском взрываются снаряды на складе с боеприпасами
40 тысяч снарядов, раненые и массовая эвакуация: все, что известно о ЧП
Автомобиль насмерть сбил вышедшего за хлебом ветерана «Нормандии – Неман»
Эффект сказки
 
Задержанный за пьяную езду россиянин попытался съесть свои права
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
В России открестились от заключения многостороннего ракетного договора
Все материалы
Мир
«Они не хотят жить в боли»
 
США предостерегли Россию от ставки на Венесуэлу
Российские самолеты разведали границы США и Канады
Польский политик 100 раз слетал по личным делам за счет бюджета
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
«Запахло гражданской войной»
 
Индиец проиграл в покер и отдал жену друзьям-насильникам
Все материалы
Бывший СССР
Жизнь за отца народов
Почему грузины не отвернулись от Сталина даже после его смерти
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
В Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
Лукашенко потребовал «не волокитить» китайцев
Коломойский назвал способ вернуть Донбасс
Одесситов пригрозили оставить без тепла
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Все материалы
Экономика
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Богатейшие люди мира потеряли миллиарды из-за твитов Трампа
Российской нефти предсказали скорое падение
Испанская прокуратура завела дело на российского миллиардера Фридмана
Подсчитаны потери экономики России за пять лет
Сергей АгеевДело — труба
Томскому «нищему» олигарху Агееву припомнили долги
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Все материалы
Силовые структуры
Россиянина посадили за планы поджечь школу и взорвать детский сад во имя джихада
«Про свои преступления он рассказывает с наслаждением»
Тольяттинский потрошитель годами насиловал школьниц. Он сел пожизненно, но требует свободы
Актер сериалов «Интерны» и «Кухня» напал на прохожего с ножом
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Купивший гараж россиянин нашел в нем оружейный арсенал
«Я никогда не делал такого на воле»
Как отбывают наказание малолетние грабители, убийцы и насильники
Начальник судебных приставов захотела меньше работать и замяла 200 дел
Все материалы
Наука и техника
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены
ВМФ России получит «опасную матрешку»
Пусковую площадку в Капустином Яру ликвидируют
Все материалы
Спорт
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Российская теннисистка поиздевалась над Шараповой после поражения
Появились подробности гибели велогонщика во время соревнований
Футболист «Манчестер Сити» пропустил матч после приема неизвестных препаратов
Российский хоккеист рассказал о лижущих зад тренерам игроках НХЛ
В тренерский штаб «Ливерпуля» пригласили серфера
«Бегал, бегал, начал кровью харкать»
У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
Все материалы
Культура
Умерла первая темнокожая лауреатка Нобеля по литературе Тони Моррисон
Вот скажи мне, американец
Мнимое равенство русских, черных и инвалидов в «Гив ми либерти» Кирилла Михановского
Ефремов открестился от пьяного дебоша на несогласованной акции в Москве
Вилли ТокаревКазак с Брайтон-Бич
Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Слова погибшего Доренко о «звереубийце Запашном» оценили в 18 миллионов рублей
«Похоже, у нас на борту гости»
Как не надо вести переговоры с террористами
Уволенный композитор «Симпсонов» подал в суд на Fox из-за дискриминации
Все материалы
Интернет и СМИ
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Женщина случайно отравила девушку сына и была раскритикована в сети
Фермер надел дорогое обручальное кольцо на вымя коровы и подвергся травле в сети
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Вдова Доренко пристыдила Запашного и обвинила его в скудоумии
Все материалы
Ценности
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Умерла Алла Вербер
Уличный гонщик случайно разбил 11 дорогих машин и попал на видео
Поклонники звезды «50 оттенков серого» устроили прощание с щелью в ее зубах
Фанаты Ким Кардашьян не узнали звезду на снимке и раскритиковали ее за фотошоп
Все материалы
Путешествия
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
Названы самые популярные в мире авиакомпании
В испанском отеле рассказали о будущем возмутившего украинцев флага России
Авиакомпания устроила слежку за путешественниками
Девочка-подросток исчезла из номера отеля во время семейного отдыха
Все материалы
Из жизни
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Нападение крокодила на собаку попало на видео
Миллионер-убийца сбежал в Мексику и четыре года скрывался от полиции
Россиянин поймал щуку размером с человека
Кот спас семью от королевского питона
Все материалы
Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8
Знакомимся, любим и ненавидим один из самых роскошных и дорогих внедорожников России
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Малолитражки в экстремальном тюнинге
Mini, Fiat 500 и даже Hyundai Solaris выходят на тропу войны
«Экспедиционные» Lamborghini штурмуют Норвегию
Как итальянцы ездили на суперкарах за Полярным кругом
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Porsche рассказала о китайских подделках с овцами на логотипах
В России Volkswagen изменил оснащение «Туарега» и сделал его дешевле
Все материалы
Дом
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Москве пообещали 80 новых станций метро
Россиянка заняла денег у подруги и лишилась квартиры
Мужа российской чиновницы поймали на незаконном обогащении
Борису Джонсону пригрозили строительным кризисом
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей
Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров
Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов
Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России
Все материалы