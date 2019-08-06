Известная Instagram-блогерша стала жертвой мексиканского наркокартеля

Мексиканскую звезду Instagram Арасели Хименес (Araceli Jimenez), известную как Keilanny Boo, застрелили в баре. Как сообщает El Universal, в преступлении подозревают членов местного наркокартеля.

Убийство произошло еще 17 июля в городе Несауалькойотль, находящемся недалеко от столицы страны. По данным Nacion321, девушка была связана с картелем La Unión Tepito, однако мотивы преступников пока неизвестны.

У Keilanny Boo было более 67 тысяч поклонников в Instagram, также она публиковала видео на YouTube и в Facebook. Блогерша выпускала короткие юмористические ролики, в некоторых также участвовал ее парень и их общий сын.

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Отмечается, что в пользу версии о связи девушки с картелем говорят некоторые из опубликованных снимков. На одном она облизывает ствол пистолета, который держит в руке и направляет его в камеру, на другом — из пуль сложен ее псевдоним.

Одна из подруг девушки опубликовала в Facebook пост, в котором выразила свои соболезнования и поблагодарила блогершу за то, что помогала и была с ней.

Ранее стало известно, что звезда YouTube под псевдонимом The King of Random запечатлел на видеокамеру момент своей смерти. Он вел запись своего полета на параплане, когда произошла трагедия.

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