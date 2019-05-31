Блогер сурово наказал жену за троллинг в сети

Житель Японии избил жену из-за того, что она оставляла негативные комментарии под его видео на YouTube. Об этом пишет Japan Today.

44-летний мужчина предстал перед судом 21 мая и признался, что сначала связал супругу скотчем, а потом ударил ее по голове. Раны женщины зажили только через месяц. Обвинение потребовало для ее мужа три года тюрьмы. Приговор по его делу будет вынесен 6 июня.

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Муж объяснил свои мотивы тем, что женщина под чужим ником писала под его роликами на YouTube такие оскорбления, как «идиот» и «лысый», а также просила оставлять отрицательные комментарии своих знакомых. Это очень разозлило супруга, так как, по его мнению, подобная критика мешала развитию его канала. Уже на протяжении полугода он вел блог, для которого снимал ролики с обзором ресторанов и достопримечательностей города, где он жил.

В апреле 2019 года блогер Логан Пол записал дисс на убийц своей собаки. Однако подписчики обвинили его в пиаре на смерти животного.

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