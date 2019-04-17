Глумившийся над трупом самоубийцы блогер решил нажиться на смерти собаки

YouTube-блогер Логан Пол (Logan Paul) решил записать дисс (оскорбительные куплеты, которыми обмениваются участники рэп-баттла — прим. «Ленты.ру») на убийц своей собаки по кличке Конг (Kong). Однако пользователи соцсетей, в том числе его подписчики, посчитали, что блогер пытается любыми способами привлечь к себе внимание ради популярности и просмотров.

В апреле Пол сообщил, что койоты убили его собаку. Многие блогеры YouTube, даже те, с кем он состоял не в лучших отношениях, выразили ему слова поддержки. В то же время некоторые из них отметили, что Пол сделал видео в память о собаке, но все равно включил рекламу для ролика, несмотря на чувствительную тематику. Запись набрала более 10 миллионов просмотров, став самой популярной за этот год.

Однако вскоре Пол заявил, что хочет записать новую песню, которая станет диссом на убийц его любимого питомца. Для этого 13 апреля он запустил голосование в Twitter.

В рамках голосования были только два варианта «да», различающихся в формулировках. Многие пользователи осудили такое решение блогера, посчитав это попыткой нажиться на смерти собаки.

Другие припомнили ему скандал в январе прошлого года. Тогда блогер опубликовал на YouTube видео, в котором он, находясь в японском лесу Аокигахара («лес самоубийц»), крупным планом показал мертвое тело. Пол шутил над самоубийцей и использовал фото с телом для обложки видеоролика.

Ранее Логан Пол пригласил на свой подкаст основателя сайта Infowars Алекса Джонса (Alex Jones), также известного как «главный конспиролог Америки». Некоторые отметили, что участие такого гостя в подкасте, который популярен у молодежи, может иметь неприятные последствия.

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