Родители жестоко проучили сына за грубость и снискали поддержку в сети

Пользователь Reddit рассказал, как проучил сына, соврав ему о последствиях травли в сети. Ряд комментаторов сочли преподанный подростку урок жестоким, однако большинство поддержали этот поступок.

По словам автора поста, у его сына была дурная привычка устраивать «прожарки» молодых девушек. Он или его друзья публиковали фото жертвы в сети и всячески издевались над ее внешностью. Сначала это казалось им просто игрой, однако впоследствии комментарии становились жестче и вульгарнее. На просьбы прекратить ребенок почти не реагировал: беседы о человечности и уважении к людям помогали лишь на короткий срок.

Позднее родители узнали, что сын травит как в сети, так и в реальной жизни новую ученицу, которая недавно перешла в его школу. Несколько раз в разговоре с ним они рассказали, что она может не выдержать издевательств, и даже поделились, как сами становились жертвами психологического насилия в юности. Однако подростку было сложно остановиться, поскольку его поддерживали знакомые и друзья, которым нравилось совместно травить посторонних. Тогда родители решили его проучить.

«Поскольку мысль о том, что девушка причинит себе боль, пугает его, я подождал до выходных, чтобы "сообщить новости"», — рассказал автор. За завтраком в субботу родитель сообщил сыну, что жертва травли была госпитализирована, и полиция уже заинтересовалась этим делом. Мальчик был шокирован и расстроен. Спустя некоторое время подросток узнал, что это была выдумка, — он был одновременно зол на родителей и расстроен своим поведением. Издевательства прекратились, он извинился перед девушкой и даже убедил своих друзей прекратить травлю.

Родитель пояснил, что теперь его гложет чувство вины: он переживает, правильно ли поступил, столь жестоко проучив сына. Многие поддержали этот воспитательный поступок. «Вы сделали то, что не сделают многие родители, поставив безопасность и потребности других людей выше комфорта своих детей», — заявил комментатор CfishLips. Некоторые предположили, что этот поступок был грубым, но оправданным: «Ты солгал, нарушил доверительные отношения, и, возможно, какое-то время нужно уделить серьезной терапии, но ты дал своему сыну тревожный звоночек, в котором он нуждался», — пояснил Christwriter.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что чуть не умер, когда съел кончики куриных крыльев. Кто-то сказал ему, что они вкусные. После трапезы мужчина попал в больницу с разрывом пищевода.

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