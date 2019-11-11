Туфли покойного деда лишили парня шанса получить работу

Старая обувь помешала пользователю Reddit с ником WinterRuff получить желаемую должность в компании. Его история собрала больше 20 тысяч лайков.

По словам WinterRuff, собираясь на собеседование, он решил надеть туфли покойного дедушки, так как на первый взгляд они показались ему пригодными для носки. Он приехал в компанию на машине и прошел в конференц-зал, в котором находились пятеро других кандидатов. Вскоре парень заметил, что обувь на его глазах рассыпаться на маленькие кусочки.

«Везде, где я ходил, я оставлял за собой черные следы. Это был кошмар», — вспоминал юзер. По его словам, ситуацию осложняло то, что собеседование проходило не в одном месте и ему приходилось много перемещаться по зданию.

Затем от туфель отвалилось по одному большому куску, после чего у WinterRuff изменилась походка. Несколько человек заметили черные следы, но он сделал вид, что не имеет к этому отношения. «Излишне говорить, что работу я не получил», — подытожил автор рассказа.

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