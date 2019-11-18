Один неосторожный комплимент раскрыл парню правду об инвалидности девушки

Пользователь Reddit с ником TinyMeatGang1 случайно узнал об инвалидности незнакомой девушки, сделав ей комплимент. Она смутилась, но не обиделась, обратив все в шутку. История обрела популярность на Reddit, набрав больше 66 тысяч комментариев.

По словам юзера, он встретил девушку на вечеринке. Он увидел ее через комнату и заметил, что в одной руке она держит напиток, а другую, как ему показалось, засунула в карман юбки.

TinyMeatGang1 решил сделать девушке комплимент по поводу юбки. «Многие женщины жалуются на отсутствие карманов, так что это очень прогрессивно», — обратился он к незнакомке.

«У моей юбки нет карманов, почему ты так подумал?» — спросила она в смущении. В ходе разговора выяснилось, что девушка не держит руку в кармане — часть ее руки ампутирована.

TinyMeatGang1 сразу же извинился за свои слова, однако девушка не обиделась, а нашла его замечание смешным. Она добавила, что раньше никто ей такого не говорил.

Ранее на Reddit обрела популярность история о том, как девушка ушла из дома бойфренла из-за одного заданного им неосторожного вопроса. Герой истории поставил под сомнение знания девушки и нарвался на критику посетителей ресурса.

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