Молодожены отменили свадьбу, забрали деньги и привели в ярость гостей

Девушка по имени Пэм перенесла свадьбу на неопределенный срок, забрав себе все гостевые взносы на проведение торжества. Ее пост в Facebook с сообщением об этом вызвал негодование всех родственников и друзей, а позднее стал вирусным и распространился на Reddit.

По словам Пэм, она и ее жених Эдвард решили отложить свадьбу до лучших времен, а уже собранные с гостей 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) потратить на медовый месяц. «Когда мы добьемся финансовой стабильности и успокоимся после отдыха, мы анонсируем новую свадьбу и снова откроем сбор денег на будущие подарки. Свадьбы — дорогая штука!» — заявила она.

Девушка уточнила, что скоро откроет еще один сбор денег — на траты в течение медового месяца. «Будем держать вас в курсе, когда мы снова откроем сбор и определимся с датой новой свадьбы», — заявила она.

Гости торжества пришли в ярость от сообщения девушки. Они упрекнули пару в жадности и эгоизме. «Пэм, что я тебе говорила про выпивку в течение дня? На самом деле, действительно ли свадьба отменена? Я уже взяла выходной на 1 декабря, до которого осталось меньше месяца», — негодовала свидетельница. «Вы решили пожадничать и использовать все собранное на себя?» — удивлялся один из родственников.

Расстроенная невеста заявила, что гневные комментарии друзей и родственников заставляют ее чувствовать себя жертвой психологического насилия. «Вы решили пожертвовать. Если я хочу использовать эти деньги, кого это волнует? Я же говорила, что свадьба перенесена, а не отменена», — оправдалась она.

Пользователи сети возмутились поведением присвоившей деньги девушки. Многие заметили, что с ее стороны лицемерно обвинять гостей в предательстве, так как они имели право поучаствовать в торжестве, на которое скинулись. Комментатор под ником SerrateAndDominate пояснил, что Пэм не может устраивать отпуск для новобрачных на ровном месте: «Кто-то должен сообщить ей эту новость: не бывает медового месяца, если нет свадьбы», — заявил он.

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