Родители неправильно поняли поведение дочери и сочли ее лесбиянкой

Родители девочки-подростка подумали, что она заперлась в комнате с подругой, чтобы заняться с ней сексом. Девушка сама рассказала эту историю на Reddit, заверив, что родители ошиблись и сделали неправильные выводы о ее ориентации. Рассказ пользовательницы с ником HamsterPuff1st стал чрезвычайно популярен на Reddit, выбившись в топ ресурса.

Девушка пояснила, что однажды вечером после школы пришла к подруге посмотреть фильм. Перед просмотром они закрылись в комнате и выключили свет, чего обычно не делали. Во время фильма они разговаривали и тихо смеялись. При этом HamsterPuff1st имитировала голос одного из персонажей картины, который звучал игриво. Кроме того, девушки не сидели на кровати спокойно, а постоянно двигались.

Спустя некоторое время они услышали стук в дверь и увидели под дверью бумажку, на которой было написано: «Мы собираемся заказать ужин в "Макдоналдсе". Вам что-то хочется оттуда?». Подруги поняли, что родители могли заподозрить их в интимной близости, и поспешили прояснить ситуацию.

Когда девушки спустились вниз, они испытали неловкость при разговоре с родителями. После ухода подруги дочь поговорила с ними и прояснила ситуацию. Она рассказала, что у ее приятельницы есть бойфренд, а сама она асексуальна.

Ранее на Reddit объектом спора стала ситуация пользователя с ником Toofastforspace. Он поссорился с возлюбленной, когда та обнаружила у него в друзьях в Facebook порноактрису. По словам юзера, девушка поставила ему ультиматум: либо он удаляет старую знакомую из друзей, либо они заканчивают отношения.

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