Парень тайно травил свою возлюбленную в сети и прослыл психопатом

Пользовательница Reddit под ником ThrowRA13457889 рассказала, как бойфренд тайно оставлял негативные комментарии под ее публикациями. Пост девушки набрал больше 45 тысяч лайков.

Она объяснила, что размещает свои фото в нескольких разделах сайта, посвященных макияжу. Девушка пожаловалась, что наряду с позитивными отзывами всегда получала оскорбительные комментарии о том, что «ее макияж отвратителен, а она сама уродлива, и косметика не способна это скрыть».

Кроме того, в некоторых комментариях говорилось о том, что девушке следует наложить на себя руки, и при взгляде на ее лицо тошнит. Пользовательница добавила, что также получала сообщения, автор которых заявлял, что знает, где она живет и учится. По словам ThrowRA13457889, происходящее сильно задевало ее чувства. Она несколько раз пробовала заводить новый аккаунт, но это не помогало.

Затем девушка заметила на телефоне бойфренда приложение Reddit и решила из любопытства просмотреть содержимое телефона, пока тот спал. Она обнаружила, что именно он был автором негативных комментариев в ее адрес. Пользовательница написала, что сильно испугана — парень всегда утешал ее во время рассказов о выходках троллей.

Многие юзеры посоветовали девушке немедленно бросить парня. «Это все смахивает на то, как ведет себя психопат. Я бы его бросила как можно скорее», — писала Flarebear99. «Я бы с ним не стала это обсуждать даже в личном разговоре. У него серьезные психологические проблемы», — высказывала свое мнение Rapunzel2018.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, как женатый мужчина попал в аварию из-за того, что засмотрелся на женскую грудь. По словам супруги, подобное с ее мужем происходит далеко не первый раз.

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