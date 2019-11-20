Мужчины перечислили лучшие способы завести знакомство

Пользователи Reddit рассказали о лучших способах начать разговор с мужчиной. Советы появились в треде, созданном юзером под ником sockydapuppet, который спросил: «Парни с Reddit, назовите хороший способ для девушки начать с вами разговор?»

Многие комментаторы замечали, что верный способ завести беседу — сделать человеку комплимент. «Это привлекает наше внимание, мы нечасто получаем комплименты, особенно от противоположного пола», — поделился пользователь Oceanpond. «Некоторые из нас получают комплименты настолько редко, что думают, что любой комплимент, сказанный нам, является шуткой», — заявил konqvav. Один из юзеров также добавил, что у особенно мнительных мужчин от редких комплиментов развивается паранойя.

Пользователь schright_dwute уточнил, что ему все равно, как девушка будет с ним знакомиться. «Мне все равно, я просто одинок», — заключил он. Немало мужчин согласились с ним. Некоторые отмечали, что являются сторонниками «классики», и с радостью отреагируют на фразу «Привет, как дела». Ряд комментаторов предположили, что можно также обратиться к незнакомцу за любой помощью, и под этим предлогом завести знакомство.

Немногие мужчины советовали использовать в предлогах к знакомству фантазию и юмор: к примеру, поздравить его с тем, что он наконец проснулся или предложить показать свою коллекцию Лего. «Она заметила меня в свой первый день работы. Она начала с "бу", неуклюже топая вниз по лестнице, надеясь напугать меня. Мы поженились два месяца назад», — поделился один из подписчиков треда своей историей.

Ранее мужчины массово пожаловались на то, что женщины не умеют делать комплименты. Многие замечали, что от девушек невозможно дождаться доброго слова.

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