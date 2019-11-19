Названы самые действенные способы справиться с унынием

Пользователи Reddit перечислили действия, помогающие на время отвлечься от осознания того, что жизнь не так хороша, как хотелось бы. Тред на эту тему набрал более 70 тысяч лайков.

Многие признавались, что справляться с унынием им помогает прогулка на свежем воздухе. Юзер 4rshmall0wMan рассказал, что берет с собой немного денег и идет по городу куда глаза глядят. Таким образом ему каждый раз удается обнаружить необычное кафе или интересный магазин.

Для комментатора Dildobagginsworth определяющим в прогулке является темп, с которым идет человек. «Иногда хорошо сосредоточиться только на мыслях о темпе. Ты держишь ритм и постепенно входишь в зону, свободную от домашних и рабочих проблем», — пояснил он.

Пользователь Its1020am порекомендовал другим юзерам делать наброски, а потом раскрашивать их. Misstori1, в свою очередь, написал, что в моменты грусти он рисует умерших животных других пользователей Reddit, а потом отправляет им картинки.

Комментатор Confused_Orangutan посоветовал бороться с унынием с помощью скоростной уборки. «Поставьте таймер на пять минут, уберите все, что только сможете, повторяйте каждый день», — написал он. Для Maipie95 спасением от тоски является приготовление еды. WizardofStaz посоветовал готовить овощной суп. Он старается мелко нарезать каждый овощ и вдыхать аромат пищи во время ее приготовления. По словам пользователя, такая забота о самом себе обладает потрясающим эффектом.

Юзер GasmaskGelfling рассказал о своем необычном хобби — подкармливании ворон. Он бросает им несоленый арахис, пока гуляет с собаками или ждет автобуса. По словам юзера, некоторые птицы уже едят у него с руки.

Ранее на Reddit стал популярен тред, в котором влюбленные пары рассказали о странных вещах, которыми занимаются вместе. Публикация набрала тысячи откликов.

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