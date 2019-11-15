Названы самые странные совместные занятия влюбленных пар

Пользователи Reddit рассказали о наиболее странных вещах, которые они делают вместе с партнерами. Тред запустил юзер под ником FinSonic, спросив у комментаторов: «Что ненормального вы делаете вместе со своими половинками?». Публикация набрала почти 30 тысяч лайков за несколько часов и тысячи откликов.

Комментаторша под ником pandabunny20 рассказала, что у них с мужем есть совместная игра, по правилам которой нужно крепко схватить правую руку другого человека и дважды встряхнуть ее с криком «бизнес-бизнес», чтобы он не успел выдернуть ее. «Мы не ведем счет, но последний человек, который попал в успешное рукопожатие, является победителем, пока его не свергнут», — заметила она. По ее словам, небольшая внутренняя шутка превратилась в полноценную конкуренцию с погоней за победами, — настолько азартную, что они так развлекались даже на похоронах родственника.

Юзер Danz322 поведал, что они с партнершей всегда оставляют друг другу рисунки пениса. Однажды ему даже пришлось оправдываться перед приятелями за такую записку в чемодане. «Когда я вернулся, я спрятал в нижней части ее ящика с нижним бельем, и ей понадобилось несколько месяцев, чтобы найти его. Затем она где-то спрятала, а я еще не нашел, это было пять лет назад», — заявил он. Мужчина добавил, что уверен, что если его возлюбленная умрет раньше него, то он наконец-то выиграет в этой игре.

«Мы раздуваем наши животы и заставляем их соприкасаться, чтобы "дети" могли разговаривать друг с другом. Я не беременна, и он определенно не беременный», — поделилась wxnderless. Пользовательница innosins заявила, что рисует на своей груди смывающимися маркерами, чтобы «подбодрить» любимого.

Юзер clemboy500 рассказал, что им с партнером нравится стоять на пути друг друга только для того, чтобы вызвать раздражение. BedroomAcoustics поддержал эту игру: «Да, а другой должен заплатить за проезд, обычно это поцелуй». «Здесь не нужно платить. Моя награда — ее раздражение», — поделился KlausVonChiliPowder.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что ушла от парня после того, как тот в очередной раз задал ей вопрос по истории. Тот постоянно пытался подловить ее на незнании некоторых фактов.

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