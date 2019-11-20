Названы способы определить плохого работодателя во время собеседования

Пользователи Reddit рассказали о собеседованиях, во время которых они поняли, что им не следует устраиваться на работу в ту или иную компанию. Тред с их историями набрал больше двух тысяч комментариев.

Некоторые обратили внимание на то, что проводившие собеседование сотрудники пытались скрыть истинный размер заработной платы. Юзер Elcasaurus вспомнил, как его пытались запутать с помощью сложной схемы расчета дохода, но он смог в ней разобраться и отказался от предлагаемой ему вакансии.

Комментатор Minkybips увидела, что атмосфера в коллективе школы, куда она пришла устраиваться, оставляет желать лучшего. По ее словам, учителя выглядели изможденными, вялыми и унылыми. Случайно услышав несколько разговоров между ними, она сделала вывод, что в учреждении большая текучка, а сотрудникам приходится работать больше положенного.

Часть юзеров рассказали, что во время собеседования их пытались заставить бесплатно работать или требовали с них деньги. AnotherThrowaway0344 добавил, что его попросили купить себе форму еще до того, как он узнал, приняли его на работу или нет.

Для Cwills815 определяющим стал тот факт, что его потенциальный начальник опоздал на полчаса. Юзер сделал вывод, что он таким же образом ведет себя и на работе. Пользователю Dreamqueen9103 во время собеседования сказали, что ему придется работать со старой компьютерной программой, которую не будут обновлять в ближайшее время. После этого юзер решил, что эта компания ему не подходит.

Ранее пользователи Reddit перечислили действия, помогающие на время справиться с тоской и унынием. Тред на эту тему набрал более 70 тысяч лайков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!