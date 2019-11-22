Парень не учел слышимость в доме родителей и сгорел от стыда

Пользователь Reddit с ником Astro_Mittens рассказал, что он регулярно занимался сексом с возлюбленной в доме родителей, не подозревая, что их слышит мать. Рассказ о неловкой ситуации обрел популярность на Reddit, получив множество откликов.

Пара впервые осталась наедине в его комнате 2017 году. С тех пор в течение года они практически каждый день занимались сексом. «Она приходила, мы занимались делом и засыпали. И я даже не задумывался, в курсе ли кто», — пояснил герой истории.

Однажды мать принесла сыну упаковку презервативов, но это не вызвало у него никаких подозрений. Он постарался выглядеть невинным и спросил, зачем ему контрацептивы. «Ладно, они в наличии, если понадобятся», — ответила мать.

Через некоторое время, когда дома никого не было дома, он заметил, что кровать издает громкий звук. Молодые люди решила проверить, насколько сильно этот звук слышен в комнате родителей. Для этого парень стал подпрыгивать на кровати, а девушка спустилась на первый этаж. «Она вернулась с выражением ужаса на лице. Так получилось, что звук проходит вниз, а полый потолок лишь усугубляет его, будто усилитель», — рассказал он.

Пользователь осознал, что визит матери не был случайностью — она около года слышала все, что происходило между влюбленными наедине. «Следующие пару недель я не мог смотреть в глаза матери, и, думаю, она могла догадаться почему», — заключил юзер.

В комментариях многие удивились попытке Astro_Mittens убедить мать в том, что у них с возлюбленной не было секса, несмотря на то, что подруга регулярно гостила у него. По мнению Amitex, родитель бы догадался, даже если не слышал бы никаких звуков из комнаты.

Ранее пользовательница Reddit пожаловалась на странности в поведении 20-летней дочери, из-за которых заподозрила ее в занятии проституцией. В комментариях многие посчитали опасения матери вполне обоснованными.

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