Названы любимые экзотические питомцы россиян

Из экзотических животных россияне чаще всего держат у себя дома декоративных крыс, хомяков, песчанок, иглистых и декоративных мышей, белок дегу, морских свинок, кроликов, енотов, шиншилл и ежей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на президента Российской ассоциации любителей домашних животных Электрона Дементьева.

Реже встречаются змеи различных видов и цветовых вариаций, ящерицы, гекконы и кайманы.

Предпочтения россиян меняются со временем. За последние десять лет большей популярностью пользовались мелкие грызуны, реже — крупные звери. Дементьев приводит в пример минипигов (карликовых свиней). В основном их приобретали из-за моды, а потом животное вырастало и превращалось в обычную свинью, что доставляло неудобства владельцам. Также падает спрос на хорьков. Они обладают специфическим запахом, их сложно содержать дома. К тому же зверьки могут быть агрессивными и нападать на своих хозяев.

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Ветеринар и профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов сказал изданию, что главная ошибка россиян, решивших завести себе необычных питомцев, — незнание особенностей их содержания. Например, шиншиллы требуют тщательного ухода за зубами с использованием дорогих средств. В дикой природе эти зверьки грызут много древесины, а в домашних условиях они лишены такой возможности. В итоге зубы стачиваются, животное начинает плохо есть. Также Пименов рассказал о женщине, которая привезла из Австралии в Россию собаку динго. Но когда у животного началась течка, оно попросту разгромило квартиру — пришлось его стерилизовать.

По данным издания, домашний питомец есть в каждой второй российской семье. Более 70 процентов опрошенных считают своих животных полноправными членами семьи.

В августе 2019 года депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил запретить содержание собак бойцовских пород в городских квартирах. Вострецов заявил, что заводить такое животное можно только при наличии у его хозяина личного земельного участка, на котором большую собаку можно выгуливать.

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