Попугай пережил перестрелку, укус змеи и сбежал в зоопарк от похитителей

В Бразилии попугай амазон по кличке Фредди Крюгер сумел улететь от похитителей и вернуться в зоопарк. Как сообщает издание Daily Mail, птица не в первый раз попала в опасную для жизни ситуацию.

Четыре года назад Фредди Крюгер попал в перестрелку. В дом к его хозяину — наркодилеру — ворвались полицейские с пистолетами. Пуля попала попугаю в верхнюю часть клюва. Птица ослепла, а перья между ее глазами сгорели, из-за чего она и получила зловещее прозвище. Наркоторговцев задержали, а попугая отправили в зоопарк города Каскавел, штат Парана.

В начале апреля амазона укусила змея. Она не была ядовитой, однако Фредди потерял большое количество крови. Спустя несколько дней после этого птицу похитили в ходе вооруженного налета вместе с одним из сородичей.

Через два дня птица сумела сама вернуться домой. Работники зоопарка не сильно удивились этому, зная его историю.

Сотрудники не могут сказать точно, сбежал ли Фредди Крюгер, или похитители бросили его из-за сложного характера и изуродованного клюва. «Даже не знаю, везунчик ли у нас Фредди или наоборот», — отметил один из них.

Ранее сообщалось о попугае, арестованном за содействие наркоторговцам. Его научили предупреждать о приближении полицейских, однако на допросе он ни разу не раскрыл клюв.

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