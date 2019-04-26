Попугая арестовали за помощь наркодилерам

В Бразилии полицейские арестовали попугая за содействие наркодилерам. Об этом сообщает издание The Guardian.

Во вторник, 23 апреля, бело-зеленая птица чуть не сорвала спецоперацию полицейских, собиравшихся взять двух наркоторговцев с поличным. Как только к их дому подъехала полицейская машина, попугай закричал на португальском: «Мама, полиция!»

Двое наркоторговцев, мужчина и женщина, бросились бежать, но их все же удалось арестовать. В доме полицейские обнаружили марихуану, крэк и крупные суммы денег.

Полицейские доставили наркоторговцев и попугая в участок. Они утверждают, что птица «ни разу не раскрыла клюв» после ареста. Следователи пришли к выводу, что попугая научили реагировать на полицейские автомобили.

Птицу отдали в местный зоопарк, где ее научат летать, а затем выпустят на волю.

В феврале 2017 года сообщалось о том, что в бразильской тюрьме поймали голубя-контрабандиста. Он пытался доставить мобильный телефон одному из заключенных.

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