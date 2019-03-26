Крыс привлекли к контрабанде наркотиков

Британские преступники приспособили крыс, чтобы доставлять заключенным наркотики. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сотрудники тюрьмы в графстве Дорсет обнаружили на территории исправительного учреждения трех мертвых грызунов с зашитыми животами. Их вскрыли и обнаружили внутри наркотики, мобильные телефоны, зарядные устройства и SIM-карты.

Как выяснилось, крыс перебросили через ограду сообщники заключенных, остающиеся на свободе. Известны случаи, когда аналогичным образом использовались теннисные мячи и голуби.

«Это показывает, на какие экстраординарные усилия идут преступники, чтобы пронести наркотики в тюрьму», — заявил тюремный министр Великобритании Рори Стюарт (Rory Stewart).

В мае сообщалось, что из кишечника мужчины, который пытался перелезть через стену, окружающую израильский город Иерусалим, извлекли шесть мобильных телефонов. Он планировал попасть в тюрьму и раздать их другим арестантам.

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