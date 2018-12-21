Толстый арестант прятал мачете в складках жира

В американском городе Мемфис, штат Теннесси, арестованный мужчина спрятал мачете в складках жира. Об этом сообщает WREG.

После ареста у Фреддрика Джонсона (Freddrick Johnson) изъяли два складных ножа, тазер, несколько пакетиков с веществом, напоминающим наркотики, а также карту социального страхования на имя женщины.

При повторном обыске сотрудники тюрьмы нащупали на его теле еще один подозрительный предмет. Когда Джонсона раздели, под складками жира на его животе нашли мачете длиной 61 сантиметр. Оружие было хорошо спрятано и не вызывало срабатывания металлоискателя.

Джонсону предъявлены обвинения в противоправном нарушении владения с отягчающими обстоятельствами, производстве запрещенных веществ и попытке пронести запрещенный предмет в место заключения.

В мае сообщалось, что из кишечника мужчины, который пытался перелезть через стену, окружающую израильский город Иерусалим, извлекли шесть мобильных телефонов.

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