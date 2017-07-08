Дрон с кусачками помог преступнику в США сбежать из тюрьмы

В американском штате Южная Каролина дрон доставил кусачки заключенному, который в итоге смог сбежать из тюрьмы особо строгого режима. Об этом сообщает Fox News.

Для своих целей 46-летний Джимми Кози (Jimmy Causey) также использовал четыре мобильных телефона, которые получил контрабандным путем, оружие и 47 тысяч долларов наличными.

Мужчина был в бегах пару дней — со среды, 5 июля, по пятницу, 7-го. Его нашли в мотеле в Техасе, примерно за две тысячи километров от исправительного учреждения.

«Мы считаем, что беспилотник доставил предметы, которые он использовал для побега», — отметил представитель властей Южной Каролины. Следовали проверяют данную версию и устанавливают, каким образом заключенный мог получить 47 тысяч долларов. Выясняется также, кто ему помогал

Кози отбывал пожизненное заключение. Его признали виновным в том, что он в 2004 году взял в заложники юриста и его семью. Через год после того, как осужденный попал в тюрьму, он вместе с другим заключенным сбежали оттуда, спрятавшись в мусоровозе. Его поймали.