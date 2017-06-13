В США два преступника застрелили охранников и сбежали из тюремного автобуса

В американском штате Джоржия двое осужденных застрелили двух охранников и сбежали. Об этом сообщает USA Today во вторник, 13 июня.

По данным пенитенциарной службы штата, 43-летний Донни Рассел Роус и 24-летний Рики Дьюбоз, отбывавшие наказание в тюрьме общего режима, сбежали из перевозившего их автобуса. Перед этим они разоружили и убили охранников. Очевидец сообщил, что преступники угнали зеленый автомобиль Honda, на котором и скрылись с места происшествия.

Дьюбоз отбывал наказание за разбойное нападение и кражу. Ранее он также был судим за мошенничество. Роу, в свою очередь, находился в тюрьме с 2002 года по обвинению в разбойном нападении и применении оружия при совершении преступления. Полицейские ведут поиск убийц.