Сбежавших из тюрьмы убийц поймали американские домовладельцы

Сбежавших из тюрьмы американских убийц поймали обычные домовладельцы. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, преступники передвигались по лесу в одном из районов штата Теннесси и вышли к жилому дому. Хозяин жилища выглянул в окно и увидел, что двое мужчин пытаются угнать его автомобиль. Он позвонил соседу, и оба домовладельца, вооружившись, потребовали от злоумышленников сдаться. Те подчинились требованиям.

«Трудно даже описать, насколько храбрыми были эти владельцы, и что они смогли сделать. Они позвонили нам и дали всю необходимую информацию, мы смогли приехать и задержать этих людей», — рассказал СМИ шериф округа Разерфорд Майк Фитцхью.

О бегстве преступников сообщили 13 июня. По данным пенитенциарной службы штата, 43-летний Донни Рассел Роус и 24-летний Рики Дьюбоз, отбывавшие наказание в тюрьме общего режима, сбежали из перевозившего их автобуса. Перед этим они разоружили и убили охранников. Очевидец сообщил, что преступники угнали зеленый автомобиль Honda, на котором и скрылись с места происшествия.

Как выяснило следствие, бандиты разграбили дом неподалеку от места побега и переоделись в гражданскую одежду. Потом они угнали грузовик с одной из местных каменоломен и уехали на нем в штат Джорджия. Там они бросили машину и угнали легковой автомобиль.

Затем преступники проникли в дом в городе Шелбивилль и взяли в заложники пожилую пару, съели приготовленный ею суп, забрали обувь, одежду и ювелирные украшения. Спустя три часа они сели на автомобиль заложников и уехали.

Украденную машину заметили полицейские: завязалась погоня, во время которой машины стражей порядка были обстреляны. В итоге бандиты врезались в дерево и попытались убежать, добравшись до дома, где их и задержали вооруженные граждане.

Дьюбоз отбывал наказание за разбойное нападение и кражу. Ранее он также был судим за мошенничество. Роу, в свою очередь, находился в тюрьме с 2002 года по обвинению в разбойном нападении и применении оружия при совершении преступления.