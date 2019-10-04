Бывший российский министр расстрелял чужих лошадей на своем поле

В Орджоникидзевском районе Хакасии бывший министр сельского хозяйства республики Иван Вагнер в припадке ярости расстрелял чужих лошадей. Об этом сообщает агентство «Хакасия».

Уточняется, что Вагнер открыл огонь по животным из-за того, что те зашли на его пшеничные поля. Некоторые лошади были убиты, некоторые — ранены. Хозяева животных написали заявления и обратились в полицию. Убитых лошадей Вагнер предложил заменить животными из своего табуна.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее сообщалось, что бывший заместитель Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Виктор Усенко расстрелял четырех собак. Усенко объяснил свои действия тем, что «собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться». В региональном министерстве природы пообещали провести проверку по факту происшествия.

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