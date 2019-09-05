Россиянин расстрелял детский сад из пневматики

Петербургские полицейские задержали местного жителя, который стрелял из пневматического оружия из окна своей квартиры около городского детского сада. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«4 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о стрельбе по окнам детского сада, расположенного по Ириновскому проспекту. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. В подъезде дома 17 по Ириновскому проспекту был задержан мужчина 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы пострадал мужчина 1976 года рождения, который в тот момент находился на территории детского учреждения. Ему оказана медицинская помощь, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Задержанный оштрафован. Против него возбуждено дело о хулиганстве (статья 213 УК).

В конце августа воспитанники смоленского лагеря «Юный ленинец» в поселке Нижняя Дубровка рассказали, что воспитатели обстреляли их из ружей для пейнтбола. Пострадали пять детей, следователи начали поверку.

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