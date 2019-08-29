В российском лагере детей расстреляли из пейнтбольных ружей и решили это скрыть

Воспитанники смоленского лагеря «Юный ленинец» в поселке Нижняя Дубровка пожаловались на воспитателей, которые якобы обстреляли их из пейнтбольных ружей. Следственный комитет по Смоленской области начал проверку, сообщается на сайте ведомства.

Издание Readovka67 сообщило, что нападение произошло 30 июля, пострадали пять детей. В тот день трое мальчиков, Кирилл, Андрей и Миша, пришли на детскую дискотеку. Когда мероприятие стало подходить к концу, подростки вместе с двумя другими воспитанниками решили прогуляться до стадиона. Они сидели на лавке и разговаривали, когда к ним подошли воспитатель Константин и разнорабочий Дмитрий, и якобы начали обстреливать их из пейнтбольных ружей. Как утверждает Readovka, директриса лагеря лишь подбадривала стрелявших словами «Стреляйте-стреляйте, еще им!». СК намерен проверить руководство лагеря, которое не приняло мер для остановки действий сотрудников.

В разговоре с изданием мальчики предположили, что причиной стало алкогольное опьянение сотрудников лагеря. Они рассказали, что воспитатели «каждый день пьют в беседке около бани». Кроме того, в тот день сотрудники лагеря якобы спустили на воспитанников овчарку за то, что кто-то пошел гулять без разрешения.

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Мать Миши, Светлана, раньше работала в лагере поваром. Она сообщила, что генеральный директор убедила ее не подавать заявление в полицию, и Светлана отговорила от этого других родителей. Единственное, что они сделали — провели экспертизу, которая констатировала у детей синяки характерной формы. Отец Миши, решив, что директор не собирается ничего делать, попытался отомстить обидчикам сына. Вместе с подростком они взяли ружья для страйкобла и выстрелили в одного из обидчиков.

Директриса пригрозила отцу наказанием, а также заявила, что ни он, ни подростки ничего не смогут доказать. Обе стороны обратились в полицию, однако уголовное дело по статье 213 УК («Хулиганство») возбуждено только против отца Миши — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту публикации видео с издевательствами взрослых над подростком в детском лагере в Пензенской области. Двух работниц учреждения подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК). На записи видно, что мальчик лежал не на своей кровати во время «тихого часа». На кадрах воспитательница сначала уговаривает его перелечь, затем подходит вторая сотрудница, и вместе они стаскивают за ноги сопротивляющегося ребенка и уносят его. Авторы отметили, что на записи нет звука, потому что юноша активно матерился и грубил педагогам.

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