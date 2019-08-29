Избиение российского подростка воспитателями в лагере попало на видео

Следователи проводят проверку по факту публикации видео с издевательствами взрослых над подростком в детском оздоровительном лагере в Пензенской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Двух работниц учреждения подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК). «В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему», — сказано в сообщении.

Видео с инцидентом появилось в паблике «Пенза Новости» во «ВКонтакте». В публикации говорилось, что мальчик лежал не на своей кровати во время «тихого часа». На кадрах воспитательница сначала уговаривает его перелечь, затем подходит вторая сотрудница, и вместе они стаскивают за ноги сопротивляющегося ребенка и уносят его. Авторы поста отметили, что на записи нет звука, потому что юноша активно матерился и грубил педагогам.

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