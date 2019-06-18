Российские воспитатели надели ребенку трусы на голову

Воспитатели детского сада №50 в городе Кинешма Ивановской области надевают малышам трусы на голову во время прогулки, если у тех нет с собой головного убора, сообщает «Кинешемец.RU».

По информации портала, последний раз подобное произошло в июне во время детского праздника. На сайте учреждения была опубликована фотография, на которой все дети были в шапках, кепках и панамах, а у одного мальчика на голове были трусы. На момент написания новости такого снимка «Лента.ру» не обнаружила.

Издание пишет, что родители и раньше замечали подобное в детсаде.

В конце мая заведующая детским садом в Краснодаре поставила ребенка на колени и заставила целовать землю, когда он сказал, что не любит Россию и русских. Женщину уволили, когда в сети появилось видео инцидента.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!