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Российским детям раздали автоматы и бронежилеты

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Ребенок на праздновании Дня защиты детей в Биробиджане

В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД России, оружие маленьким участникам празднования Дня защиты детей показали сотрудники спецподразделения «Гром».

«Громовцы доступно рассказали о его назначении и специальных характеристиках. Каждый желающий смог подержать оружие в руках и сфотографироваться», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что дети с удовольствием надевали бронежилеты и каски, смотрели в бинокли и щурились в прицелы снайперских винтовок. Кроме того, в рамках мероприятия желающие сдали отпечатки пальцев.

Детям также напомнили о правилах дорожного движения и подарили билеты в батутный парк, кроме того, их накормили сладостями.

В начале мая в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск». Более 500 детей в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер промаршировали по площади у Вечного огня. Местные чиновники заявили, что парад поможет научить детей правильно себя вести. Однако в Госдуме идею пятигорской администрации не оценили.

В декабре 2017 года четырехлетний житель Санкт-Петербурга принес в детский сад предмет, похожий на пневматический пистолет. Воспитательница вызвала полицию, «оружие» отправили на экспертизу. Позже выяснилось, что пистолет игрушечный — его мальчику подарили родители.

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