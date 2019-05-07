Россия
 
Подписывайся на наш Facebook
Последние новости
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Заложников захватили в магазине во Франции
Россиянин попал в норвежскую тюрьму за ограбление банка на полярном острове
Чемпион мира по хоккею покончил с собой
Раскрыта продолжительность майских праздников в следующем году
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
Первый президент Украины обвинил Хрущева в насильной передаче Крыма
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»
Федор Конюхов пересек океан
Новости партнеров

В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»

Перейти в «Мою Ленту»

В Госдуме раскритиковали идею проведения парадов дошкольников перед 9 Мая. Как заявила председатель комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, вооружать маленьких детей игрушечным оружием не надо. Так она отреагировала на новость о проведении в Пятигорске «Парада дошкольных войск», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«А то, что выходят с цветами — это очень хорошо. Вот сегодня у нас в Тамбове дети шли возлагать цветочки. Это обязательно», — добавила она.

В то же время, Плетнева упрекнула СМИ, которые обратили внимание на «Парад дошкольных войск». «Зачем на всю страну рассказывать какой-то случай единичный?» — возмутилась она.

Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей. Они промаршировали по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер. На детях также был надет современный камуфляж, они держали в руках игрушечное оружие, отдавали честь и возлагали цветы к мемориалу.

По словам начальницы управления образования администрации Пятигорска Натальи Васютиной, этот парад должен помочь научить детей правильно себя вести. По ее мнению, «чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Предыстория: В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме раскритиковали детсадовские парады с муляжами оружия
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы
Другие материалы рубрики
Россия17:58Сегодня
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.

«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
17:36Сегодня

Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево

12:24 4 мая

В Госдуме оценили возможность обращения украинцев в российских вассалов

18:38Сегодня

Раскрыта продолжительность майских праздников в следующем году

Россия00:02Сегодня

«Война — это не праздник, а страх и смерть»

Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
17:15Сегодня

Ошибкам пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета нашли объяснение

17:02 3 мая

Россиянин испортил памятник и попросил перекрасить его в «достойный цвет»

17:23Сегодня

Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить

Россия00:0324 апреля

«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»

Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
16:04Сегодня

Названо число погибших при исполнении обязанностей в катастрофе SSJ-100

13:28 1 мая

Путин упростил получение российского гражданства для некоторых украинцев

15:15Сегодня

Советник Путина отказался объясниться после слов о заселении Донбасса

Россия
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево
Раскрыта продолжительность майских праздников в следующем году
Ошибкам пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета нашли объяснение
Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
В Германии насчитали миллионы неграмотных
«Исламское государство» затаилось
Рейтинг Трампа достиг исторического максимума
Полька добавила радугу на икону Богоматери и попала под арест
«Американцы уже готовят санкции»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»
Первый президент Украины обвинил Хрущева в насильной передаче Крыма
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Родовое проклятие
 
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Российские банки захотели спрятать от санкций
Украинцы оценили убытки от разрыва с Москвой
Стало известно о плане Пекина на случай продолжения торговой войны с США
Все материалы
Силовые структуры
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Вооруженный игрушечным пистолетом хулиган напал на российский монастырь
Названа причина появления «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба»
Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег
Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
Минобороны получит первый серийный Су-57
Россия придумает огромный атомный авианосец
Зафиксировано рекордное учащение катастрофических явлений
Все материалы
Спорт
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Чемпион мира по хоккею покончил с собой
Футболист притворился больным ради просмотра матча Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» нацелился на преемника Роналду
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
ЦСКА захотел продать бразильца из сборной России
Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
Все материалы
Культура
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»
Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Стивен Кинг выдвинул свою теорию окончания «Игры престолов»
Фанаты «Игры престолов» нашли виновного в появлении стакана Starbucks в кадре
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
Ребенок показал неприличный жест в прямом эфире и рассмешил журналистку
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Малахов заступился за дочь Алсу и упрекнул звезд шоу-бизнеса
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме
Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался
Американская певица нарядилась люстрой
Американский актер принес на вечеринку «собственную голову»
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Федор Конюхов пересек океан
Мощная турбулентность искалечила пассажиров и повредила самолет
Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки россиян
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Мужчина по ошибке отсидел 30 лет за изнасилование, вышел и изнасиловал женщину
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
Женщина попыталась проникнуть в ЦРУ и поговорить с «агентом Пенис»
Все материалы
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Toyota сделает для императора Японии лимузин-кабриолет
«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Жители российского региона переплатили миллион рублей за ЖКХ
Россиян предупредили о скором подорожании жилья
Звезда «Секса в большом городе» решила избавиться от дома в США
Раскрыта стоимость самой дорогой подмосковной усадьбы
Все материалы