В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»

В Госдуме раскритиковали идею проведения парадов дошкольников перед 9 Мая. Как заявила председатель комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, вооружать маленьких детей игрушечным оружием не надо. Так она отреагировала на новость о проведении в Пятигорске «Парада дошкольных войск», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«А то, что выходят с цветами — это очень хорошо. Вот сегодня у нас в Тамбове дети шли возлагать цветочки. Это обязательно», — добавила она.

В то же время, Плетнева упрекнула СМИ, которые обратили внимание на «Парад дошкольных войск». «Зачем на всю страну рассказывать какой-то случай единичный?» — возмутилась она.

Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей. Они промаршировали по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер. На детях также был надет современный камуфляж, они держали в руках игрушечное оружие, отдавали честь и возлагали цветы к мемориалу.

По словам начальницы управления образования администрации Пятигорска Натальи Васютиной, этот парад должен помочь научить детей правильно себя вести. По ее мнению, «чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество».

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