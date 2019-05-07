В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск». Более пятисот детей в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер промаршировали по площади у Вечного огня, сообщается на официальном сайте города.

На опубликованных фотографиях видно, как дети шагают в форме солдат времен Великой Отечественной войны и в современном камуфляже, держат в руках цветы и игрушечное оружие, отдают честь и возлагают цветы к Вечному огню. По сообщению мэрии, хор детсадовцев спел «Катюшу», также воспитанники прочитали стихи о войне и исполнили танец «в память о тех, кто не вернулся с полей сражений».

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Чиновники заявили, что парад поможет научить детей правильно себя вести. «Именно эти малыши никогда не будут вести себя неподобающим образом у мемориалов, например. Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество», — заявила начальница управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина. Глава города Андрей Скрипник отметил, что шествие может стать в Пятигорске новой традицией.

По данным ВЦИОМ, что в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют принять участие 48 процентов россиян.

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