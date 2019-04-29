В честь Дня Победы в кинотеатрах покажут фильм «Летят журавли»

В честь Дня Победы в ряде городов России покажут фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 апреля.

9 мая сеансы организуют в кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино и Синема Парк». Показы пройдут в 27 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар и Ижевск.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте.

Черно-белый фильм «Летят журавли» по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые» вышел в 1957 году. Он рассказывает историю молодой влюбленной пары, в жизнь которой вторгается война. Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года.

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