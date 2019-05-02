Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

Заведующую детским садом, заставившую ребенка целовать землю, уволят. Об этом изданию «Кубанские новости» сообщил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

По его словам, женщина будет уволена в ближайший рабочий день. Также ведомство поддержит любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы. «Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей», — пояснил чиновник.

Об инциденте стало известно 1 мая. В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.

Выяснилось, что мальчика унижала заведующая детсадом, свой поступок она объяснила тем, что «сложный ребенок» якобы «сказал, что ненавидит русских и Россию». Поведением женщины заинтересовалась полиция, была начата проверка.

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